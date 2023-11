Rettungseinsatz in Issum/Kerken Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Kleintransporter

An der Gemeindegrenze von Issum und Kerken, auf der Straße zwischen Sevelen und Nieukerk (L 362), ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Auto gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Ortschaft Holthuysen in der Nähe der Brigittenkapelle.