B58 in Geldern : Auto prallt gegen Baum - Vier Schwerverletzte

B58 in Geldern

Geldern Am Sonntagabend ist eine 24-Jährige mit ihrem Auto auf der B58 in Geldern von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie und ihre drei Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Bei einer Kollision ihres Wagens mit einem Baum auf der Venloer Straße (B58) in Geldern sind vier Menschen schwer verletzt worden. Die 24 Jahre alte Autofahrerin sowie ihre drei Mitfahrer im Alter zwischen 21 und 36 Jahren kamen am Sonntagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Wagen nach rechts von der Spur ab und prallte frontal gegen den Baum.