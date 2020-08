Unfall auf B 58 in Straelen : Niederländer fährt gegen Verkehrsinsel und Kreisverkehr

Ein 26 Jahre alter Niederländer verletzte sich in Straelen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Straelen Einen kuriosen Unfall hat es am Freitagabend in Straelen gegeben. Ein 26 Jahre alter Niederländer fuhr erst gegen eine Verkehrsinsel, wendete dann und fuhr so schnell gegen einen Kreisverkehr, dass sein Auto umkippte. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Polizei prüft, ob Drogen um Spiel waren.

Einen Verletzten hat es bei einem Unfall in Straelen am Freitag gegen 22.50 Uhr gegeben. Wie die Polizei am Montag meldete, ereignete sich der Unfall auf der Dammerbrucher Straße (B 58) in Höhe des Kreisverkehrs mit der Riether Straße.

Ein 26-jähriger niederländischer Autofahrer war in Richtung Straelen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache über ein Verkehrsschild fuhr. Das Schild stand auf einer Verkehrsinsel.

Anschließend fuhr er in Richtung Straelen weiter, um hinter dem Kreisverkehr wieder zu wenden. Aus Richtung Straelen kommend fuhr er dann nicht in den Kreisverkehr ein, sondern gegen die Betonumrandung. Aufgrund der Kollision mit der Betonumrandung kippte die Mercedes C-Klasse um, und der Fahrer verletzte sich schwer.