Unfall in Issum : E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Eine 71 Jahre alte Elektroradfahrerin ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Issum Eine 71 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstag am Vogt-von-Belle-Platz in Issum von einem Auto zu Fall gebracht und schwer verletzt worden.

(RP) Ein 49 Jahre alter Mann aus Issum wollte nach Angaben der Polizei mit seinem Ford Galaxy vom Parkplatz eines Discounters fahren. Dabei touchierte er das Pedelec der von rechts kommenden 71-jährigen Issumerin, die auf der Straße Vogt-von-Belle-Platz unterwegs war und ihrerseits nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte. Die 71-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

(ots)