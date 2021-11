Altwettener Weg war kurzfristig gesperrt : Unfälle mit Verletzen auf der B 9 in Stenden und in Wetten

Unfälle mit Verletzen auf der B 9 in Stenden und in Wetten

Auf der B 9 in Höhe von Stenden ereignete sich in der Nacht zu Sonntag ein Unfall mit mehreren Beteiligten. Foto: Schulmann

Stenden Weil der Motor plötzlich ausging, kam es zu einem Karambolage mit drei Fahrzeugen. In Wetten kam eine Frau aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gegen 23.05 Uhr auf der B 9 in Stenden.

Eine 45-Jährige aus Hattingen fuhr mit ihrem schwarzen Seat die Bundesstraße 9 aus Krefeld kommend in Richtung Kerken. Nachdem sie die Auffahrt zur Autobahn A 40 verpasst hatte, wendete sie auf der Bundesstraße. Dabei ging der Motor aus und das Fahrzeug blieb quer auf der Bundesstraße stehen. Ein 30-jähriger Meerbuscher fuhr mit seinem roten Seat auf der B 9 aus Kerken in Richtung Krefeld. Er erkannte das querstehende Fahrzeug erst spät und konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden und traf das Fahrzeug an der Beifahrerseite. Die nachfolgende dritte 19-jährige Unfallbeteiligte aus Geldern erkannte den querstehenden Pkw zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Sie kollidierte mit ihrem schwarzen BMW an der Beifahrerseite des querstehenden Fahrzeugs. Die siebenjährige Beifahrerin aus dem schwarzen Seat, sowie die Fahrerin des BMW und deren 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.