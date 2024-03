Wilde Müllkippe in Geldern Bahnschwellen illegal auf Seitenstreifen entsorgt

Einen kuriosen Fund hat in der vergangenen Woche ein Bürger aus Kerken an der Krefelder Straße in Geldern gemacht. Vor der Unterführung der Kölner Straße (B9) in Richtung Kerken gibt es eine Rechtskurve, von der aus links eine kleine Stichstraße abgeht. Dort haben unbekannte Täter 15 bis 20 alte Bahnschwellen aus Holz entsorgt.