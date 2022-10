Erfolgreicher Umwelttag in Issum : Issumer sammelten in drei Stunden 100 Kilo Müll ein

Issum Der Heimat- und Verkehrsverein Issum lud auch in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen Umwelttag ein. Gemeinsam starteten die Teilnehmer zu einer Müllsammelaktion innerhalb der Gemeinde Issum.

Der Heimat- und Verkehrsverein Issum lud auch in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen Umwelttag ein. Dem Aufruf folgten Issumer Bürger und erfreulicherweise auch einige Kinder. Gemeinsam starteten die Teilnehmer zu einer Müllsammelaktion innerhalb der Gemeinde Issum. Es war schon erstaunlich, was alles eingesammelt wurde oder andersherum,was andere alles achtlos oder auch bewusst in die Landschaft entsorgt hatten, stellten die Teilnehmer fest. Was „umweltbewusste" Mitbürger eben so alles wegwerfen: Neben einer Vielzahl von Corona-Masken, Papiertaschentüchern und sonstigen Kleinteilen wie viele, viele Zigarettenkippen fand sich auch „bares Geld" in Form von vielen Pfandflaschen und -Dosen ein und selbst skurrile Objekte wie eine Camper-Chemietoilette und ein vollständiger Toilettendeckel konnten dank der Müllsammler der regulären Entsorgung übergeben werden. Insgesamt kamen in knapp drei Stunden Sammelaktion rund 100 Kilo Müll zusammen. Allen fleißigen Helfern sagt der Heimat- und Verkehrsverein: Danke.