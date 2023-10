Aktion des Heimat- und Verkehrsvereins Fleißige Sammler befreien Issum vom Müll

Der Heimat- und Verkehrsverein Issum hatte auch in diesem Jahr wieder zu seinem traditionellen Umwelttag eingeladen. Trotz des sonnigen Herbsttages, also besten Bedingungen, um gemeinsam Müll einzusammeln, habe es leider nur eine schwache Resonanz auf die Einladung gegeben, so die Veranstalter. Nur wenige, aber dafür umso fleißigere und auch jugendliche Müllsammler waren gekommen, aus Issum und auch aus Sevelen. Ein auffälliges Ergebnis der Sammelaktion war, dass auf einzelnen Routen in diesem Jahr im Vergleich zu früheren Jahren weniger Müll auf und neben den Straßen und Wegen lag. Das war eigentlich ein positives Zeichen. Aber trotzdem gab es wieder krasse Beispiele von Umweltverschmutzung, die dann auch der Gemeindeverwaltung gemeldet wurden, zum Beispiel wild entsorgte Altreifen und Holzbretter. Weiterhin fiel den Sammlern auf, dass immer noch viele gedankenlos oder auch bewusst weggeworfene Zigarettenkippen herumlagen, die die Umwelt und besonders das Grundwasser gefährden, und dass immer noch Mengen an Pfandflaschen und Dosen einfach weggeworfen werden. Die Pfanddosen und -flaschen hatten noch etwas Gutes: sie konnten das Taschengeld der jugendlichen Sammler aufbessern.