Politiker fordern Umweltschutz : Ein Baum für jeden Gelderner

35.000 Bäume und Wildblumen sollen Geldern grüner machen. Das fordern derzeit zwei Parteien. Foto: dpa

Geldern Stadt und Ortschaften sollen aufblühen – da sind sich die Fraktionen von SPD und Grüne in Geldern einig, sie fordern mehr Bäume und Wildblumen. Die Grünen haben einen konkreten Vorschlag: 35.000 Bäume – so viele wie Einwohner.

Verena Kensbock

Mehr Grün in Geldern – das fordern derzeit zwei Parteien. Die SPD Geldern hat gleich drei Anträge an den Stadtrat eingereicht, um den lokalen Umweltschutz voranzutreiben. Zum einen möchten die Sozialdemokraten, dass die Stadt Geldern neue Bäume pflanzt. Dazu soll die Verwaltung bis zu den nächsten Haushaltsberatungen aufgefordert werden, geeignete Flächen zur Aufforstung und die jeweiligen Kosten zu ermitteln. „Wenn man bedenkt, wie viele Bäume in jüngerer Vergangenheit ersatzlos gefällt wurden, sehen wir hier einfach Handlungsbedarf“, sagt Andreas van Bebber, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Geldern. Gepflanzt werden könne zum Beispiel am Holländer See und im Egmondpark.

Die Grünen-Fraktion wird mit ihrer Forderung konkreter: Die Stadt Geldern solle in den kommenden Jahren, aber spätestens bis 2035, pro Einwohner einen neuen Baum pflanzen – also 35.000 Stück. Im Idealfall sollten die Bäume eine Pflanzhöhe von 1,50 Meter haben und als kleine Mischwälder, nicht als Monokulturen, angelegt werden, heißt es von den Grünen.

Info Aktion „Grundlos Bäume pflanzen“ Beispiel Ein Projekt, um die Anzahl der Bäume in Kommunen zu erhören, ist die Aktion „Grundlos Bäume pflanzen“ vom Verein „Natur und Kultur“ im Achterhoek. Ein bürokratisch unbegründetes Baumsetzen ist vielerorts unpopulär, so der Verein. Im März wurden 13 Bäume am Viktoria-Sportpark im Wert von rund 2500 Euro angepflanzt. Finanziert wird das mit Spendengeldern. Die Kosten verringern sich, wenn Bürger eine Patenschaft übernehmen und einen Baum rund drei Jahre bewässern.

Laut Antrag soll die Stadtverwaltung dafür ab dem Jahr 2020 bis 2035 pro Jahr 50.000 Euro im Haushalt zur Verfügung stellen. Da dieser Betrag aber nicht ausreichen werde, liefern die Grünen auch neue Finanzierungsmöglichkeiten mit. Angedacht sei ein Spendenkonto, über das sich auch Bürger an der Aufforstung beteiligen können. Auch Baum-Patenschaften mit einer monatlichen Spende, Pflege und Bewässerung seien möglich. Vorstellbar sei zudem, dass Grundstückseigentümer ihr Land für neue Pflanzen zur Verfügung stellen. Auch Geschäfte in Geldern und Firmen sollen beim Spendensammeln und Sponsoring einbezogen werden.

In einem zweiten Antrag regt die SPD-Fraktion zudem an, die Dächer von Bushaltestellen mit Wildblumen zu bepflanzen, wie es bereits in einigen anderen Städten erfolgreich praktiziert werde. So ließ die niederländische Stadt Utrecht Anfang Juli über 300 Bushaltestellen begrünen, um das Artensterben von Bienen und anderen Insekten aufzuhalten. „Wir wollen die Verwaltung prüfen lassen, ob dies auch für die Gelderner Wartehäuschen möglich ist“, so van Bebber.

Zuletzt fordern die Sozialdemokraten, dass das Dach des Bürgerforums wieder bepflanzt wird. Das Dach wurde vom Architekten mit einer Begrünung geplant und nach dem Bau auch so durchgeführt. Nach einer Reparatur vor einigen Jahren sei es aber nicht wieder begrünt worden. „Nun wird die Akustik im Bürgerforum bei Starkregen und Hagel durch lautes Prasseln beeinträchtigt“, heißt es in dem Antrag. „Eine Begrünung würde zusätzlich isolierend wirken – auch an heißen Tagen – und sich positiv auf die Umgebungstemperatur des Gebäudes auswirken.“