Kirche trifft auf Landwirtschaft Umweltbischof ist zu Besuch in Winnekendonk und Issum

„Bei uns gibt es unter anderem Schwalben, Fledermäuse und sogar eine Nachtigall. Es ist uns ein Anliegen, etwas für die Umwelt zu tun“, betont Georg Kattendahl-Biedemann. Schon früh hat der landwirtschaftliche Betrieb beispielsweise auf regenerative Energie gesetzt, betreibt auf 130 Hektar Ackerbau und stellt das Tierfutter selbst her. „Wir arbeiten im Detail auf einem hohen ökologischen Level, auch wenn wir das Label konventionell haben“, macht er deutlich. Aufmerksam hört Weihbischof Rolf Lohmann zu. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Stephan Wolters besucht der für den Niederrhein und den Kreis Recklinghausen zuständige Regionalbischof sowie Umweltbischof der Deutschen Bischofskonferenz an diesem Tag sowohl den landwirtschaftlichen Betrieb in Winnekendonk als auch den Gartenbaubetrieb Verheyen-Baetcke in Issum. „Mir ist es ein Anliegen, von den Praktikern zu hören, was möglich ist und wo der Schuh drückt. Als Kirche, die zahlreiche landwirtschaftliche Flächen verpachtet, geht es uns nicht darum, das eine gegen das andere zu setzen, sondern darum, was wir gemeinsam auf Dauer tun können, um die Schöpfung zu bewahren, die uns gegeben wurde, um verantwortungsvoll damit umzugehen“, sagt Lohmann und fügt hinzu: „Wir wollen nachhaltig und wirtschaftlich im Auftrag der Menschen handeln und die Umwelt für künftige Generationen erhalten. Deshalb ist der Dialog so wichtig.“ Kaum ein Wirtschaftsbereich habe sich in den vergangenen 30 Jahren so stark verändert wie die Landwirtschaft.