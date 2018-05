Geldern: Umleitung wegen Radwegsanierung

Geldern Von Kempen aus wird die L 361 bis zur Anschlussstelle A 40 zur Einbahnstraße.

Die Regionalniederlassung Niederrhein von Straßen.NRW beginnt am Montag, 28. Mai, mit der Radwegsanierung auf der L 361 in Kempen, zwischen der Einmündung Kempener Außenring/Straelener Straße und der Anschlussstelle A 40/Wachtendonk. Während der Bauarbeiten wird die L 361 in diesem Bereich zur Einbahnstraße.