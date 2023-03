Modernisierung der Fußgängerzone Umgestaltung der Issumer Straße geht weiter

In Kürze starten die Modernisierungsarbeiten des zweiten Bauabschnitts an der Fußgängerzone Issumer Straße. Nachdem der östliche Teil – zwischen Kapuziner Straße und dem Durchgang zur Glockengasse – bereits im vorigen Jahr ausgebaut wurde, steht nun der Abschnitt zwischen Drachenbrunnen und Glockengasse an. Hintergrund war, dass durch die Aufteilung die Beeinträchtigungen während des Weihnachtsgeschäfts für die Einzelhändler möglichst vermieden werden sollten.