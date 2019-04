Bauprojekt Paeschensdyck : Um dieses Gelände streitet Nieukerk

RP-Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Zu einem Dauerbrenner wird in Kerken die Änderung des Bebauungsplans „Paeschensdyck“. Auf dem Gelände sollen Wohnhäuser entstehen. Seit Februar diskutiert die Politik, auch im April gab es noch keine Entscheidung. Jetzt meldet sich Architekt Lars Schroers zu Wort. Er spricht von „Herzblut“.

In der Debatte um das Bauprojekt „Paeschensdyck“ meldete sich jetzt erstmals auch der Architekt und Investor zu Wort. Lars Schroers erläuterte unserer Redaktion, was er auf dem früheren Gelände der Weberei geplant hat. Für ihn hat das Gelände, das wegen der Grenze zum Veenweg mit Wäldchen und den angrenzenden Feldern ohne Zweifel ein besonderes „Filetstück“ ist, auch hohe persönliche Bedeutung. Sein Elternhaus und heutiges Büro liegt dort an der Kleinen Bleiche direkt nebenan, er ist dort groß geworden und wohnt heute selbst ebenfalls an der Kleinen Bleiche – am Stichweg direkt angrenzend zur früheren Weberei.

Im Februar ging es im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss erstmals um die beantragte Änderung des Bebauungsplans Paeschens­dyck. Schroers und der Grundstückseigentümer möchten für das Grundstück Kleine Bleiche 20 und 26 gemäß den Vorschriften der neuen Landesbauordnung für das im hinteren Bereich geplante Staffelgeschoss eine Größe von bis zu 75 Prozent des darunterliegenden Geschosses genehmigt bekommen (derzeit 66 Prozent).

Info Das sagen die direkten Anlieger Betroffen Als direkte Anlieger machen Angelika Gerritzmann und Franz Habiger in einem Schreiben an unsere Redaktion ihre Position deutlich. Informationspolitik „Von dem Bauprojekt „Paeschensdyck“ direkt vor unserer Haustür haben wir zufällig aus der Presse erfahren. Wir meinen, dass die Bürger über solche massiven Veränderungen im Ort vorab informiert werden müssen und nicht erst dann, wenn bereits alles beschlossen ist und es für eine Einflussnahme zu spät ist. Kritik Bei unserem Protest spielen natürlich auch persönliche Interessen eine Rolle, da für uns diese massive Bebauung eine deutliche Beeinträchtigung unserer Lebensqualität darstellt. Darüber hinaus sehen wir es aber auch äußerst kritisch, dass ein einzelner Investor den Charakter eines Ortes verändern kann, zumal Bauvorhaben dieser Art an anderen Stellen in Nieukerk genehmigt wurden (Straelener Straße) und geplant werden. Wir befürchten, dass durch die Bewilligung dieser massiven Bebauung Präzedenzfälle für weitere Bauprojekte dieser Art in Nieukerk geschaffen werden. Neuer Wohnraum Das von Investorenseite immer wieder angeführte Argument des Schaffens von Wohnraum überzeugt nicht, da die von der Politik gewünschte und geforderte Schaffung von Wohnraum sich auf bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten bezieht, der hier an der Kleinen Bleiche definitiv nicht entsteht. Dorfcharakter Wir setzen uns dafür ein, dass der individuelle Charakter unseres Dorfes erhalten bleibt. Wir wollen nicht, dass Nieukerk zu einem gesichtslosen und austauschbaren Ort wird. Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass Belange und Anregungen der Bürger ernst genommen werden und auf ihre Stichhaltigkeit angemessen geprüft werden.“

Für das Flachdach soll eine Ausnahme von der Gestaltungssatzung beantragt werden, die dort Sattel- und Walmdächer festlegt. Zudem sollen die drei Gebäude an der Straßenfront nach hinten etwas länger werden. Die Politik tut sich schwer mit der Entscheidung, nachdem Anlieger in Rat und Ausschüssen stark gegen die Pläne protestierten. Auch nach weiteren Informationen wurde das Thema in der Aprilsitzung des Rats am Ende von der Tagesordnung genommen, um im neuen Sitzungslauf weiter zu beraten.

Architekt Lars Schroers plant die umstrittenen Häuser. Foto: Dirk Möwius

Der Protest begleitet Schroers heute täglich – schon auf dem Weg vom Privathaus ins Büro. Die direkten Anlieger haben Transparente an ihrem Haus angebracht, mit denen sie Staffelgeschossen eine deutliche Absage erteilen und „ortsübliche Bebauung“ fordern. Schroers: „Ich kann gut verstehen, dass niemand direkt vor seiner Haustür eine Bebauung haben möchte. Aber eines muss klar sein: Es gibt einen gültigen Bebauungsplan. Gebaut wird also auf jeden Fall – es geht um die Frage, ob mit den Änderungen oder ohne.“ Die alten Weberei-Gebäude würden dort mit Sicherheit nicht dauerhaft stehen bleiben.

Als Staffelgeschoss sei nur das hintere Gebäude geplant. Da wäre aber nur vom Veenweg aus wirklich zu sehen. Die Gebäude zur Kleien Bleiche bekommen das geforderte Satteldach. Schroers: „Dabei muss man wissen, dass das für die Anlieger bedeutet, dass die Häuser höher werden als mit einem Satteldach.“

Sein Konzept für den Bereich sei sehr hochwertig. Dazu gehöre, dass der Baumbestand erhalten bleibt und die Häuser von der Straße aus entfernt gebaut werden. Der gültige Bebauungsplan würde auch das Fällen der Bäume und eine Bebauung direkt an der Straße erlauben. „Aber das wollen wir nicht“, so Schroers. Er stecke sein Herzblut in dieses Projekt direkt vor der eigenen Haustür. Die Bebauung soll ein Vorzeigeprojekt werden.

Schroers hat sich intensiv mit dem Protest auseinandergesetzt, hat sich bei jedem angeschaut, inwiefern das Projekt bisherige Wohnqualität mindern könne. Es wundert ihn, dass auch Menschen, die weit entfernt vom Gelände leben, dagegen protestieren. Trotzdem scheut er die Diskussion nicht: „Wichtig ist mir, dass es dabei um die Sache geht.“ Die jetzt ins Gespräch gebrachte Änderung des Baugebiets von einem Mischgebiet zu einem reinen Wohngebiet lasse er gerade von einem auf Baurechtsfragen spezialisiertem Anwalt prüfen.