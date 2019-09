Kandidatin der SPD Geldern : Ulrike Michel will Bürgermeisterin werden

Der Vorstand der SPD Geldern hat die 59-jährige Rechtsanwältin einstimmig vorgeschlagen. Engagiert in der KAB.

Seit gut einem Jahr ist Ulrike Michel Mitglied der SPD, seit dem Frühjahr nimmt sei als Gast auch regelmäßig an den Fraktionssitzungen teil. Nachdem sie gefragt wurde, ob sie sich die Kandidatur für den Chefposten im Rathaus vorstellen könnte, brauchte sie erst einmal Bedenkzeit. Mit ihrem Mann Wolfgang und den vier erwachsenen Töchtern wurde abgewogen. Am Ende gab es eine klare Entscheidung für die Kandidatur: „Ich traue mir das zu und möchte gern antreten“, so Ulrike Michel. Als erste Themenschwerpunkte nennt sie bezahlbaren Wohnraum für Geldern und den Klimaschutz. Das Wohnungsthema sei lange vernachlässigt worden, nun gebe es ganz viel zu tun. In Sachen Klimaschutz bedauert sie, dass Gelderns Rat nicht symbolisch den Klimanotstand ausgerufen hat. Man müsse das Thema sehr ernst nehmen. Sie begrüßt ausdrücklich das Engagement der jungen Generation rund um Fridays for Future. Vor der Aufgabe, Chefin der vielen Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu werden, habe sie Respekt, aber keine Angst. Mit viel Teamgeist wolle sie die Mitarbeiter motivieren. Überhaupt sei es eine ihrer Stärken, gut zuhören zu können und mit den Betroffenen Problemlösungen zu finden.