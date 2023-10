Fusion-Küche in Walbeck Ukrainer starten mit neuem Konzept in Alter Bürgermeisterei

„Früher in der Ukraine“, erzählt Anastasiia Latkina, „war der Chef’s Table ein Event, das wir ungefähr einmal im Monat für unsere Gäste ausgerichtet haben. Für die Alte Bürgermeisterei haben wir es zum Konzept erklärt.“ Das heißt, es gibt keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Wer bei ihnen essen möchte, muss vorher einen Tisch reservieren. Das sei ab mindestens vier Personen möglich. Maximal, meint Andrii Nycheporenko, könnten sie an einem Abend insgesamt bis zu 35 Personen bewirten. Und noch etwas ist neu. Seit einigen Tagen prangt unter dem alten Schriftzug ein weiteres Schild: „Immigrant – made by Ukraines“ ist darauf zu lesen. Ein neuer Name für ein neues kulinarisches Angebot. „Der Name passt zu uns“, sagt Anastasiia Latkina, „denn wir sind Immigranten. Anderseits ist unsere Küche von anderen Ländern beeinflusst – von der französischen Küche zum Beispiel, von der türkischen, der italienischen oder der asiatischen. Und natürlich von der ukrainischen.“ Eine Spezialität, die es auf die Karte geschafft hat, ist Borschtsch, eine ukrainische Suppe, die traditionell mit Roter Bete gekocht wird und im vergangenem Jahr als Immaterielles Kulturerbe der Unesco aufgenommen wurde.