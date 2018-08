Überlegungen für neues Feuerwehrhaus in Wachtendonk

Wachtendonk Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz sind ureigene Aufgaben der Feuerwehren. Dem müssen die Kommunen Rechnung tragen.

Das Gesetz über Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz verpflichtet die Kommunen in Nordrhein-Westfalen dazu, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten und entsprechende Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und umzusetzen. Die Brandschutzbedarfspläne sind laut Gesetz alle fünf Jahre fortzuschreiben. Die Gemeinde Wachtendonk stellte erstmals 2003 einen Brandschutzbedarfsplan auf, der zuletzt im vergangenen Jahr fortgeschrieben wurde. Dabei wurden beide Einrichtungen der Wehr in einer detaillierten Überprüfung unterzogen. Wegen fehlender Entwicklungsmöglichkeiten am Standort Wachtendonk überlegt die Gemeinde den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Aber auch am Standort Wankum gibt es Defizite, die es zu beseitigen gilt.