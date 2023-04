Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr Zivilcourage allein reicht nicht

Die Bundespolizei appelliert im vorliegenden Fall vor allem an die Zivilcourage der Mitfahrer. Doch das greift zu kurz. In den meisten Bussen und Bahnen werden zwar bereits Maßnahmen für die Sicherheit der Fahrgäste ergriffen, offenbar sind diese aber nicht ausreichend. Unternehmen müssen nachsteuern. So könnte als zentrale Stellschraube beispielsweise die Präsenz von Personal erhöht werden. Zugbegleiter oder Sicherheitspersonal sollten – vor allem in den Abendstunden – so eingesetzt werden, dass in der Regel Ansprechpartner vorhanden sind. Im Fall des Niersexpress musste die betroffene Frau warten, bis Zugbegleiter in ihren Wagen einstiegen. Dass das Personal für Gefahrensituationen sensibilisiert ist, sollte selbstverständlich sein. Eine Kombination aus Sicherheitspersonal- und Polizeibegleitung, wie sie in kritischen Regionen der Ballungsräume bereits durchgeführt wird, erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden zusätzlich.