Überfall in Geldern : 42-Jähriger sprüht Mann Pfefferspray ins Gesicht

Geldern Ein 42 Jahre alter Mann aus Moers hat am Mittwochabend einen Anwohner am Brühlschen Weg angegriffen. Als die Polizei ihn festgenommen hat, wehrte sich der Mann vehement.

Ein randalierender Mann hat am Mittwoch gegen 21 Uhr einen Polizeieinsatz in Geldern ausgelöst. Das meldete die Polizei am Donnerstag. Am Brühlschen Weg wurden Anwohner einer Erdgeschosswohnung aufgeschreckt, weil ein Unbekannter auf ihren Balkon stieg, die Jalousie am Wohnzimmer hochdrückte und gegen das Fenster klopfte. Als der Anwohner die Balkontür öffnete, sprühte ihm der Unbekannte Pfefferspray ins Gesicht und floh. Eine Polizeistreife konnte den 42-jährigen Mann aus Moers später an der Bahnhofstraße finden.