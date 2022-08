Mitarbeiter wurde schwer verletzt : Überfall auf Tankstelle in Aldekerk

Überfall auf Tankstelle in Aldekerk

Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr. Hinweise sind dringend erbeten an die Polizei unter Telefon 02831 1250. Foto: dpa/Patrick Seeger

Aldekerk Der Mitarbeiter wurde beim dem Überfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Gesucht wird nach den zwei maskierten Tätern.

Am Sonntagmorgen, 21. August, um 2.45 Uhr befand sich ein 23- jähriger Mitarbeiter einer an der Umgehungstraße in Kerken gelegenen Tankstelle, im Werkstattbereich neben dem Verkaufsraum.