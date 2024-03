Vortrag im Niederrheinischen Museum Kevelaer Über das Leben und die Liebe von Otto Mueller

Unter den „Brücke“-Künstlern um Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel nimmt Otto Mueller eine Sonderstellung ein. Diese erkannten eine geistige Verwandtschaft in seinem Bestreben, das eigene Leben mit seinem künstlerischen Schaffen zu vereinen. Tatsächlich setzt sich der äußere Stil Otto Muellers durch erdigere Farben, harmonischere Formen und der Technik mit Leimfarben von den anderen Expressionisten ab. Doch das Erschaffen eines Einklangs von Mensch und Natur in seinen Werken sowie das Darstellen von Empfindungen geht mit dem Sinnen der „Brücke“ konform. So lebte Otto Mueller nicht nur für seine Kunst, sondern auch in seiner Kunst. Eines seiner bevorzugten Motive ist das der Liebespaare in zahlreichen Varianten, in denen bisweilen seine geliebten Partnerinnen und auch er selbst zu erkennen sind. So erzählen diese besonderen Bilddarstellungen auch einen Teil seiner eigenen Lebens- und Liebesgeschichte.