Neue Forschungsergebnisse : Kapellens Bruderschaften sind älter als gedacht

Kapellen Udo Oerding hat für seine Nachforschungen alte Latenbücher, in denen Pachtzahlungen festgehalten wurden, ausgewertet. Seine Ergebnisse sind in einem Sonderdruck zusammengefasst, der der neuen Festschrift „Aus dem Rückspiegel: Blick nach vorn“ beigelegt wird.

So schnell wird eine Bruderschaft älter, scherzt Georg Dahlhaus. Nachdem Dr. Udo Oerding für seine Nachforschungen alte Latenbücher, in denen Pachtzahlungen festgehalten wurden, ausgewertet hat, ist die Kapellener Bruderschaften „Unserer lieben Frau“ gleich ein gutes Stück älter geworden. Bisher galt 1600 als Geburtsdatum für die Liebfrauenbruderschaft, nun gibt es einen deutlich älteren Beleg aus dem Jahr 1530 mit der Erwähnung von „Onser liever Vrouwen“.

Bei der Junggesellenbruderschaft ergab die Untersuchung einer alten Plakette des Königssilbers durch Goldschmied Herbert Cürvers, dass dieses Stück aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt. Bisher war 1645 als Grundlage genommen worden, in diesem Jahr hätte man also auf 375 Jahre zurückgeschaut. Kann man also auf eine fast schon 500-jährige Geschichte zurückblicken? Für Georg Dahlhaus gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, auch wenn sich ein genaues Gründungsdatum wohl nie belegen lassen wird. Schließlich ist in der Nachbarschaft die Issumer Bruderschaft schon über 600 Jahre alt, warum sollte das nicht auch für die Kapellener gelten?

Die Ergebnisse der Forschung von Heimatforscher Udo Oerding sind unter dem Titel „Spuren der Kapellener Bruderschaften“ in einem kleinen Sonderdruck zusammengefasst worden. Dieses Heft gibt es sozusagen als Bonus, wenn man sich die Festschrift „Aus dem Rückspiegel: Blick nach vorn“ kauft. Dort hat Dahlhaus mit gestalterischer Hilfe von Isabell Schweers den Wandel der St.-Georgi-Bruderschaft bis zur Verschmelzung in die Vereinigte St.-Georgi-und-Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen zusammengefasst. Von 1994 geht es mit vielen Fotos bis ins Jahr 2019. 1995 feierte die St.-Georgi-Bruderschaft in großem Stil ihr 350-jähriges Bestehen. Damals erschien auch eine sehr ausführliche Chronik. Die neue Schrift schließt als Fortschreibung an die damalige Chronik an.