Wortakrobatik im Refektorium NRW-Meisterschaften im Poetry Slam erstmals in Geldern

Die Veranstaltung besteht aus zwei Vorrunden, die am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr sowie um 20.30 Uhr stattfinden. Das Finale beginnt am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr. Für die drei Bestplatzierten stellt die Gelderner Goldschmiede Link Anstecker in Form eines Mikrofons in Bronze, Silber und Gold zur Verfügung. Außerdem qualifiziert sich die Siegerin oder der Sieger automatisch für den Bundeswettbewerb.