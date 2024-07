Aufruf vom St.-Clemens-Hospital Typisierungsaktion in Geldern für den erkrankten Niklas

Wie berichtet, gibt es derzeit in der Region einen Aufruf für eine Stammzellenspende für den 15-jährigen Niklas aus Willich. Der fußballbegeisterte Jugendliche leidet unter einem Myelodysplastischen Syndrom (MDS), einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems, bei der es zu genetischen Veränderungen in den Blutstammzellen und damit zu Fehlbildungen dieser Zellen kommt. „Er kann nur durch eine Stammzellspende wieder gesund werden", sagt Dr. Karsten Thiel, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, der die Familie des Jungen persönlich kennt. Das St.-Clemens-Hospital startet nun einen Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, an einer Typisierungs- und Registrierungsaktion für eine mögliche Stammzellenspende für Niklas teilzunehmen.