Karnevalszüge am Sonntag : Nieukerk zieht bereits um 13.11 Uhr wegen Sturm, Winnekendonk und Twisteden fallen aus

Bis zuletzt wurde gehofft und gebangt. Die Karnevalszüge in Winnekendonk, Twisteden und Nieukerk standen wegen der Sturmgefahr auf der Kippe. Nun fielen die Entscheidungen.

Winnekendonk Die Entscheidung ist gefallen. In Winnekendonk wird kein Zug stattfinden. Die öffentliche Begegnungsstätte ist ab 15.11 Uhr auf, für diejenigen, die feiern möchten. Aufgrund des angesagten Wetters habe man so entschieden, sagt Georg Werner von den Geselligen Vereinen. Einen Nachholtermin gibt es nicht in diesem Jahr. Aber es besteht die Möglichkeit für die Gruppen, beim morgigen Rosenmontagszug in Kevelaer mitzuziehen.