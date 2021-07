Sportliche Aktion für alle Issumer : Anmelden für die Spaßrallye des TV Issum

Issum Ob Neubürger, Thekenmannschaften, Kegelclubs oder andere Gemeinschaften: Der Turnverein Issum organisiert zum zweiten Mal eine Spaß-Rallye für das ganze Dorf.

Die Sportler des TV Issum laden zur zweiten Ausgabe der Spaßrallye für alle Issumer am Samstag, 14. August, ein. Teilnehmen kann ausdrücklich jede/r, denn die Rallye ist durchaus als Integrationsveranstaltung gedacht. Neubürger, Thekenmannschaften, Kegelclubs und sonstige Interessensgemeinschaften sind herzlich eingeladen. Das Konzept: Teams verschiedener Altersklassen stellen an verschiedenen Stationen Geschick und Sportlichkeit unter Beweis. Jedes Team muss mindestens vier und darf höchstens sechs Teilnehmer haben. Die Altersklassen (bitte bei Anmeldung angeben): sechs bis neun Jahre, zehn bis 14 Jahre, 15 bis 17 Jahre sowie Erwachsene. Die Teams der Jüngsten sollten jeweils von mindestens einem, maximal zwei Erwachsenen begleitet sein. Anmeldungen bitte an: info@tvissum.de oder per PN über Facebook.