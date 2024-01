500 aufgemotzte Autos im Kreis Kleve Polizei löst riesiges Tunertreffen in Wachtendonk auf – wer dahinter steckt

Beim ersten Knall dachte Silke Wolters noch, dass da jemand Feuerwerkskörper abbrennt. Doch dann kam zu dem Knall Motorengeheul dazu und Wolters schaute nach draußen. Sie wohnt auf dem Kuhdyck in Wachtendonk. Durch die eigentlich ruhige Straße fuhren am Samstagabend hunderte Autos. „Die sind durch unsere Straße geheizt. Das fanden wir schon heftig“, sagt Wolters. Als sie auf die Straße trat, sei der gesamte Bürgersteig blockiert gewesen, die Autos hätten überall quergeparkt. „Das waren alles dicke, aufgemotzte Fahrzeuge“, sagt Wolters. Die meist jungen Fahrer hätten sich dann in Richtung der Kreuzung Bergstraße/Slümerstraße gemacht, von wo es in das Industriegebiet Müldersfeld ging. Auch Wolters sei in die Richtung gegangen, um zu schauen, was dort vor sich geht. Doch dann sei sie wieder umgekehrt. „Für Wachtendonk war das schon mal was Aufregendes“, sagt sie, „aber für mich war das sehr gruselig.“