TÜV prüft Clemens-Hospital in Geldern : Auszeichnung für die Geriatrie

TÜV prüft Clemens-Hospital in Geldern

Geldern Der TÜV Hessen hat die gute Arbeit der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation im St.-Clemens-Hospital Geldern bestätigt. Lob für die Renovierung der Station.

Einen Tag lang besuchten die Auditoren Melanie Honekamp und Oliver Wittig im Auftrag des TÜV Hessen das St.-Clemens-Hospital. Der Grund: Ein Audit zur Überprüfung der Versorgungsqualität in der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation, die auf die besondere Versorgung älterer Patienten mit mehreren Grunderkrankungen spezialisiert ist. Zum ganzheitlichen Versorgungskonzept gehören neben der medizinischen Behandlung auch Maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Alltagsfähigkeit und die Beratung über Versorgungsmöglichkeiten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Am Ende stand fest: Das Team um Chefarzt Frank Kuczera erfüllt auch weiterhin die hohen Anforderungen an das Qualitätssiegel Geriatrie.