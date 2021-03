Projekt soll Generationen verbinden : „Glaubensperlen“ für Senioren

Geldern Weil auch dieses Jahr das Frühlingscafé im benachbarten Adelheid-Haus ausfällt, haben sich die angehenden Sozialassistenten des Liebfrauen-Berufskollegs eine andere Möglichkeit einfallen lassen, um mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen.

Jana Janßen hört aufmerksam zu, während Adelheid-Haus-Bewohnerin Paula Werkle erzählt. Vor dem Besuch musste die Schülerin einen Corona-Schnelltest machen. Und obwohl dieser negativ ausgefallen ist, trägt die angehende Sozialassistentin, die das Liebfrauen-Berufskolleg in Geldern besucht, eine Schutzmaske. Sicher ist sicher.

Eigentlich ist es Tradition, dass die Schüler, die sich am Berufskolleg zu Sozialassistenten ausbilden lassen, ein Frühlingscafé im benachbarten Seniorenheim organisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies jedoch auch in diesem Jahr nicht möglich. Die Lehrerinnen Kerstin Thissen und Barbara Roghmanns wollten den Schülern dennoch ein generationenübergreifendes Projekt ermöglichen. Ihre Idee: Über „Perlen des Glaubens“ sollten sie miteinander in Kontakt treten.