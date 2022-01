Issums Vereinsleben : Ehrungen und Abschiede beim Trommlercorps Rheinklänge

Issum Der Trommlercorps Rheinklänge Issum blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Trotz des corona-bedingten Karneval-Ausfalls konnte einige Veranstaltungen durchgeführt werden.

Dass die Vereinsarbeit gesehen wird, zeigten die beiden Auszeichungen, über die sich die Mitglieder des Trommlercorps Rheinklänge freuen durften: der 2. Platz des Heimatpreises NRW und den 1. Preis des Josef-Diebels-Bürgerpreises. Dabei blieb der Verein nicht stehen, sondern hatte nach der Flutkatastrophe im Sommer die betroffenen Musiker im Blick. Am Kirmessonntag zogen sie mit dem Planwagen musizierend los, auch wenn es wegen Corona keine Kirmes gab. An verschiedenen Stationen wurde Halt gemacht und musiziert. Der Erlös der Aktion ging an die Spendenaktion „Musik hilft Musik“. Das traditionelle Wecken fand großen Anklang. „Es war nicht nur für uns ein toller Spieltermin. Danke an alle, die uns empfangen haben und an alle die Geld gespendet haben“, so die Musiker. Zu St. Martin durfte endlich wieder mitgezogen werden. Im November wurden sieben Martinsumzüge begleitet. Auch bei der Jubiläumsfeier der IGBCE haben die Musiker aktiv mitgewirkt sowie beim Volkstrauertag am Ehrenmal in Issum.