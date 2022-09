Straelen : Trikot-Tag an der Sekundarschule

Viele Schüler zeigten Flagge für ihren Verein. Foto: Schule

Straelen Was für ein buntes Bild: Die Sekundarschule Straelen beteiligte sich am Trikot-Tag NRW“. Zahlreiche Schüler, aber auch einige Lehrer, zeigten sich in den Farben ihres Vereins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Zum ersten Mal hat der „Trikot-Tag NRW“ stattgefunden, ins Leben gerufen vom Landessportbund NRW und seiner Sportjugend. Auch die Sekundarschule Straelen nahm teil und präsentierte sich den gesamten Unterrichtstag über stolz in verschiedenen Trikots. Zahlreiche Schüler, aber auch einige Lehrkräfte nutzten die Aktion, um Flagge für ihren Verein zu zeigen.Der Sport nimmt im Leben vieler Jugendlicher eine besondere Rolle ein. Deshalb ist es umso wichtiger, auf die vielfältigen Angebote des Vereinssport aufmerksam zu machen und so den sinkenden Mitgliederzahlen entgegenzuwirken.