Trickbetrüger in Kerken : Kerkenerin Opfer von Trickdieben

Kerken Eine Seniorin aus Kerken wurde am Donnerstag zum Opfer von Trickdieben. Die beiden Täter entwendeten der Frau unter anderem zwei Ringe. Die Kripo Geldern nimmt Hinweise entgegen.

Der Friedhof in Nieukerk ist am Donnerstag Ausgangspunkt für ein Verbrechen an einer Seniorin geworden. Die Frau wurde das Opfer von Trickdieben. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, begegnete die 89 Jahre alte Frau aus Kerken auf dem Friedhof zwei Unbekannten. Den beiden Männern gelang es, das Vertrauen der Frau zu gewinnen. Sie verwickelten die Kerkenerin in ein Gespräch, das die 89-Jährige schließlich dazu veranlasste, die ihr unbekannten Männer zu sich nach Hause auf einen Kaffee einzuladen. Im guten Glauben trank man auf der Terrasse des Hauses einen Kaffee, als einer der Männer nach Schmuck für einen Trick fragte, den er vorführen wolle.