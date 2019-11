Tüten und Weckmann für Senioren : St. Martin teilt mit immer mehr Senioren

St. Martin war am Montag im Adelheid-Haus in Geldern zu Gast. Eine Tüte gab es auch für Dorothea Kammann, Marlene Selders und Helga Selhorst. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Premiere in Walbeck: Erstmals verteilten die Helfer in diesem Jahr mehr Martinstüten an ältere Menschen als an den Nachwuchs im Ort. Der Trend ist überall ähnlich. Die Regelungen sind allerdings in jeder Ortschaft unterschiedlich.

Von Monika Kriegel

Vor einem Jahr war das Verhältnis noch ausgeglichen. Am Martinstag in Walbeck verteilten die Helfer in diesem Jahr mehr Martinstüten an die älteren Herrschaften als an den Nachwuchs im Ort. Rund 17 bis 20 Elemente inklusive Obst und Rosinenbrot kommen in die graue Papiertüte hinein, die Kinder ab der Geburt bis zu zwölf Jahren erhalten. „In Walbeck bekommen die Senioren ab 75 Jahre von unseren Mitgliedern eine überreicht“, beschreibt Rene de Jong, Vorsitzender des Martinskomitees. Der Inhalt weicht stets etwas von der für die Kleinen ab: Da kommen Kaffee, Plätzchen, einige Bonbons und der heißbegehrte „Rosinen-Stütt“ in die Papierhülle. Es handelt sich um einen 500-Gramm-Laib, der seit der Nachkriegszeit in Walbeck als eine Besonderheit von den örtlichen Bäckern nach einer speziellen Rezeptur nur an St. Martin abwechselnd gebacken wurde. „Der Kevelaerer Bäcker Vloet schiebt für die Walbecker das Gebäck nach dem Rezept des ehemaligen Bäckers Polfers in den Ofen“, beschreibt de Jong, dass aktuell 509 Tüten für die über 75-Jährigen und 482 Exemplare für die Kleinen von Helfern bestückt wurden. „Vor zehn Jahren war das Verhältnis noch 400 zu 600.“

Da jedes Martinskomitee die Altersgrenzen anders fixiert, gibt es in Geldern Stadt am 11. November eine Tüte für die Kleinen ab zwei Jahren bis zur 6. Klasse, wie Vorsitzender Gerd Koppers darstellt. Das Volumen in der Herzogstadt in diesem Jahr: Die Helfer packen 2500 Tüten für Kinder, aber auch 700 für die Gelderner ab 85 Jahren. „Mehr Kapazität gibt unser Packsystem mit 40 Ehrenamtlichen nicht her“, sagt Koppers. Würden sie in der Stadt die Altersgrenze bei den Älteren herabsetzen, müssten rund 400 bis 500 Tüten darüber hinaus gefüllt werden. „Das ist den Helfern fast nicht zuzumuten, die allein schon zum Sammeln mehrfach an der Haustüre klingeln müssen.“ Manche Helfer müssten inzwischen erläutern, welche christliche Tradition mit dem Sammeln von Tür zu Tür gepflegt wird. Ein Ehrenamtlicher berichtete, dass er vom Hausherrn zwar aufgefordert wurde, die Gutscheine für die Kinder in den Briefkasten zu werfen. Als er dann die Spendendose hinhielt, antwortete der Vater, dass er für solch einen Mist kein Geld ausgeben wolle.

Info Weckmann für Kevelaers Seniorenheime Konzept Während die Abläufe in dörflichen Strukturen direkter organisiert sind, gibt es in Kevelaer-Stadt das verlässliche Verteil- und Pack-System über die Kindergärten und Schulen. Bernd Pool verzeichnet sogar einen Anstieg der jungen Berechtigten. „Das liegt auch an der Auflösung der Gesamtschule in Weeze“, erklärt er. De Tüten werden in den Klassen verteilt — nicht nur an die Kevelaerer Kinder. Zahlen 1350 Schüler-Versionen und rund weitere 800 Martinstüten, altersgerecht für Kindergartenkinder abgewandelt, werden verteilt. Mehr als 200 Weckmänner aus der Backstube von Vloet sind für die Kevelaerer Senioren bestimmt. Bernd Pool: „Wir verteilen jeweils einen Weckmann nur an die Bewohner der Altenheime. Alles andere würde den Rahmen sprengen.“

Große Dankbarkeit spüren die Geber immer beim Verteilen am Martinstag. „Wir geben Weckmänner, Schokolade, Spekulatius, Pfefferminz in die Tüte hinein“, erzählt Koppers. Nicht selten hören die Männer: Wir haben auf Sie gewartet! Eine Seniorin beschrieb, dass sich bei ihr der Brauch am Martinstag als Kind eingeprägt hatte, weil sie sich schon 1910 über ein Rosinenbrötchen gefreut hatte.“

In diesem Jahr sei es schwierig gewesen, einen Bäcker für die Menge von 3200 Weckmännern zu finden. Das Komitee sei in Lüllingen fündig geworden. Koppers weiß aus alten Zeiten: „Früher, als es noch Steudle und Monka am Markt noch gab, war es für die Konditoren eine Ehre, für St. Martin extra zu backen und dafür zwei Stunden früher aufzustehen.“

Auch in Pont warten die älteren Bürger ab 75 am Umzugstag sehnsüchtig auf die gefüllte Tüte mit Weckmann, Pralinen, Nüssen und Co., wie Thomas Kleinen berichtet. Dort klingeln im Wechsel Mitglieder der örtlichen Vereine an den Haustüren, im Jahr 2019 war es die Bruderschaft. „Kinder bekommen Süßigkeiten, ein Trinkpäckchen, und natürlich den Weckmann aus der Backstube des Niersbäckers. Wer mag, kann sich für acht Euro eine Tüte auch kaufen“, erklärt der Vorsitzende des Komitees, das im Jahr 2020 seit einem Jahrhundert besteht.

Packen im großen Stil heißt es in diesen Tagen auch in Straelen. Bettina Küppers-Ernst beschreibt, dass überwiegend rund 1800 Papierbeutel für die Kleinen abgegeben werden. Bezugsberechtigt sind Kinder ab einem Jahr bis zur 5. Klasse. Im Stadtgebiet sammle die Bruderschaft, die insgesamt 300 Martinsgaben an, die über 85-Jährigen abgeben werden. „Auch bei uns steigt die Zahl der älteren Straelener“, so die Vorsitzende.