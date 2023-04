Zwei Tage auf Klausurtagung Industriegewerkschaft „Linker Niederrhein“ klärt wichtige Themen

Die 1. Vorsitzende Iris Lischewski-Schmetter, die 2. Vorsitzende Marion Bellmann und Kassierer Albert Dahl begrüßten die Vorstandsmitglieder und Revisoren, den neuen Bezirksleiter Zafer Ates und Marvin Kuenen, Gewerkschaftssekretär Bezirk Niederrhein. Vor dem Einstieg in die Tagesordnung erhielten Guido Zick (ehemals Ortsgruppe Geldern) für 30 Jahre Vorstandsarbeit und Uwe Krobok (ehemals Ortsgruppe Issum) für zehn Jahre als Revisor ein kleines Präsent, als Dankeschön und dem Hinweis, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Danach führte Albert Dahl durch die aufwendig gestaltete Power-Point-Präsentation, in dem 20 Tagesordnungspunkte aufgeführt waren, die in den zwei Tagen bearbeitet wurden. Es wurden Punkte besprochen und auch durch Beschlüsse festgelegt, die für die künftige Arbeit im neuen Vorstand die höchste Priorität haben. Dazu gehören unter anderem Geburtstage der Mitglieder, Trauerfälle, Jubilar-Ehrungen, Termine und vieles weitere mehr.