Chormusik in Weeze : Mitsingen im Bürgerhaus Weeze

Weeze Beim zehnten Sängerfrühstück animierten die Chöre das Publikum zum Mitmachen. Einige Stücke waren in unterschiedlichen Versionen zu hören. Auch optisch ergab sich ein abwechslungsreiches Angebot.

Beim Auftritt des Weberstadt-Frauenchors Goch war es dann zum ersten Mal am Sonntag so weit: Im gut gefüllten Saal des Bürgerhauses Weeze konnte das ganze Publikum zum Mitsingen gebracht werden. Der Refrain des Klassikers „Über den Wolken“ wurde auf und abseits der Bühne zum Besten gegeben.

Es war nicht das erste Mal an diesem Morgen, dass dieser Reinhard-Mey-Song erklang. Schon der Männer-Gesang-Verein (MGV) „Abendstern“ aus Niedermörmter hatte das Lied in seinem Repertoire. Beide Vereine witzelten, dass der Titel ja sehr gut zu Weeze passe, der Flughafen sei ja schließlich nicht weit weg. So hörten die Zuschauer den gleichen Titel zwar zwei Mal, jedoch in unterschiedlichen Versionen.