Aldekerker Treckerfreunde Großes Treckertreffen am Wochenende in Eyll

Die Besucher werden ab Samstag, 11. Mai, 11 Uhr, durch die Entwicklung in der Landwirtschaft geführt. Als Beispiel ist das Dreschen mit einem Dreschkasten aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu nennen. Der Verein kümmert sich um die Erhaltung der Technik und zeigt sie im Einsatz. Zu bestaunen ist auch eine alte Feldschmiede, in der das alte Handwerk dargestellt wird und in der Schmiede das ein oder andere Kleinteil für und mit den Kindern herstellen. Eine Stofftasche mit dem Logo der Aldekerker Treckerfreunde kann von den etwas größeren Kindern gestaltet und anschließend mit nach Hause genommen werden. Die kleineren Kinder sind in dem frisch angelegten Sandkasten mit Aufsitzbagger gut aufgehoben. Derweil können sich die Eltern am angrenzenden Getränkestand zu einem kühlen Getränk treffen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Samstag und Sonntag werden die Gäste zur Kaffeezeit mit selbst gebackenem Kuchen verwöhnt.