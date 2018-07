Treckerfreunde treffen sich in Auwel-Holt.

Veranstaltung in Auwel-Holt : Besucher fasziniert von alten Treckern

Adrian van der Sande genießt das Gefühl am Lenkrad. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Auwel-Holt Viel Andrang beim Treffen der Schlepperfreunde Straelen-Holt. Die Teilnehmer nahmen eine Anreise von bis zu 150 Kilometern in Kauf. Die Veranstaltung wird immer größer. Hitze erschwerte den Aufbau.

Für viele Freunde alter Traktoren ist das letzte Juliwochenende schon fast zu einem Pflichttermin geworden. Dann nämlich veranstalten die Schlepperfreunde Straelen-Holt ihr alle zwei Jahre stattfindendes Traktortreffen. In diesem Jahr fand die zunehmend größer werdende Veranstaltung von Freitag bis Sonntag statt. Bereits am frühen Samstagmorgen hatten sich rund 180 Camper und 250 Traktoren auf der Wiese der Familie Deckers eingefunden. Nils Bons, 1. Vorsitzender der Schlepperfreunde, war sich aber sicher: „Es sollen noch mehr werden.“

Für das in Kennerkreisen in Bezug auf Stromanschlüsse und Sanitäreinrichtungen als besonders gut organisiert geltende Treffen nahmen die Besucher bis zu 150 Kilometer Anreise in Kauf. Neben deutschen Teilnehmern waren auch Niederländer und Belgier zu Gast. Zu sehen gab es nicht nur Traktoren, sondern auch umgebaute Bauwagen, Camper und sogar liebevoll gestaltete Zirkuswagen.

Die ältesten Traktoren stammten noch aus der Vorkriegszeit, ihre jüngsten Kollegen vor Ort aus den 80er Jahren, wodurch die verschiedenen Modelle im direkten Vergleich betrachtet werden konnten. Peter Aymanns von den Schlepperfreuden verdeutlichte: „Gerade in diesen 50 Jahren ist in der Landtechnik viel passiert. Das kann man hier im Zeitraffer sehen.“

Für die Teilnehmer des Treffens stand neben der Präsentation des eigenen Gefährts der gesellige Austausch im Mittelpunkt. Schon einige Male dabei waren Georg Berger aus Nieukerk mit seinem Güldner 25s von 1965 und Johannes Hoffmanns aus Walbeck mit seinem Deutz 6806 von 1977. Unterstützt wurden sie von ihrem Freund Jürgen Bons aus Walbeck: „Wenn man hier herumgeht, kommt man sofort ins Gespräch. Da gibt es keine Barrieren.“ Hoffmanns erwähnte einen weiteren Vorteil der Veranstaltung: „Falls man ein Ersatzteil sucht, kann man sich hier informieren, wo man was bekommt.“ Alle drei waren sich in einem Punkt einig: Wenn man so einen Trecker habe, dann habe man auch Lust darauf, an Treffen teilzunehmen.

Für die Schlepperfreunde waren die Vorbereitungen in diesem Jahr besonders aufwändig. Das hing zum einem mit der größeren Dimension des Treffens zusammen. Zum anderen erschwerten die heißen Temperaturen den Aufbau. So konnte an den meisten Tagen erst abends gearbeitet werden.

Und auch das Brandrisiko galt es bei der Organisation zu berücksichtigen. Ausschließlich auf einer ausgewiesenen Fläche mit Betonplatten durfte gegrillt werden. Brandwachen waren vor Ort, Löschwasser und Feuerlöscher standen gut erreichbar bereit.