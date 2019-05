Ungewöhnliche Reise : Mit Oldtimer-Traktoren auf Europa-Reise

Jim Boyle (sitzt auf dem zu gewinnenden Massey Ferguson 135) und seine irischen Clubfreunde. Foto: Christian Kaspers

Von Carlow nach Carlow: Irische Treckerfans hoffen auf 50.000 Euro Spenden für ein Kinderkrankenhaus in Dublin.

Rund 1111 Meilen für den guten Zweck auf einem 25 Stundenkilometer schnellen Gefährt durch Europa touren? „Aber na klar doch“, denken sich die Irischen Jungs vom „Carlow to Cork Tractor Club“. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr trafen die 13 Oldtimer-Traktoren in Hartefeld ein. Auf der Wiese neben dem alten Pfarrhaus parkten sie ihre nostalgischen Ford- und Massey-Ferguson-Traktoren. 160 Kilometer haben sie am Montag, dem dritten Tag der Europareise, hinter sich gelassen.

Am Samstag starteten sie ihre Tour im mecklenburg-vorpommerschen Carlow, dem Namensvetter der irischen Heimatstadt des Traktorclubs. In Pinneberg bei Hamburg – rund 100 Kilometer von der Gemeinde Carlow entfernt – wurden die Traktoren auf Trailern angekarrt. Von dort ging es nach Carlow, wo die offizielle Europatour startete. „Wir hatten bisher Glück mit dem Wetter gehabt. Ich dachte, dass es heute regnen könnte“, erzählte Jim Boyle, Frontmann der Unternehmung. In der Tat haben die meisten der 13 Traktoren kein Fahrerhäuschen, das vor Wind und Wetter schützen könnte.

Info Wie man den Trecker gewinnen kann Kontakt Unter www.tractorrun.com kann der neu lackierte, rote Traktor Massey Ferguson 135, Baujahr 1971, gewonnen werden. Kosten Ein Los kostet zehn Euro, drei gibt es für 20 Euro. Innerhalb der Republik Irland wird der Traktor kostenfrei zugestellt. Ein deutscher Gewinner muss sich um die Abholung kümmern.

Michael Banse aus Geldern begleitete die Jungs ein Stück weit auf ihrem Tour-Abschnitt in Deutschland. In Wesel fing er sie am Montag ab. Von dort benötigten sie noch fast zwei Stunden bis zur Hartefelder Dorfstraße. Die Traktoren fahren nämlich gerade mal 25 bis 30 Stundenkilometer, ließ Banse wissen. Club-Boss Boyle führt mit dem langsamsten, 25 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit, und ältesten Trecker, dem Ferguson 35 (Baujahr 1956) die Trecker-Karawane an. „Morgen geht’s zum Traktorenmuseum Pauenhof. Das wird für die Treckerfreunde ein Eldorado sein. Da warten 300 Traktoren auf sie“, freut sich Banse. Auch Boyle genießt die Stationen in Deutschland und freut sich auf das Sonsbecker Museum. Doch zunächst einmal war das Verlangen der hungrigen und erschöpften Iren nach Speis’ und Trank groß. „Ein Bier am Abend ist auf unserer Tour sehr wichtig“, scherzte Boyle. Auch auf eine Mütze voll Schlaf in den Zimmern des alten Pfarrhauses freuten sich die Reisenden.