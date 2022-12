Trauercafé in Geldern Zum Fest nicht mit seinem Schmerz allein sein

Geldern · Die Freundinnen Marie Eck und Sina Honnen laden am 1. Weihnachtstag zu einem Trauercafé am Gelderner Markt ein. Gäste, die einen geliebten Menschen verloren haben, sollen sich in ungezwungener Atmosphäre austauschen.

13.12.2022, 12:30 Uhr

Marie Eck (l.) und Sina Honnen veranstalten in Geldern ein Trauercafé für alle, die einen Menschen verloren haben. Foto: Sina Honnen

Von Dirk Weber