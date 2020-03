Trauer um Georg Nieskens : Straelen trauert um Georg Nieskens

Liebfrauenbruderschaft Josef Mailänder, Georg Nieskens und Thomas Hermans. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Er starb am Sonntag im Alter von 66 Jahren.

Bestürzung und Trauer herrschen in Straelen über den Tod von Georg Nieskens. Er starb am Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder. Nieskens, den viele Straelener auch einfach „Festus“ riefen, war in der Blumenstadt auf vielfältige Weise engagiert.

Zum Beispiel beim Kameradschaftlichen Liebhaber-Theater (KLT). Wie KLT-Präsident Johannes Pieper am Dienstag mitteilte, hatte Nieskens noch im Herbst seine Zusage gegeben, im geplanten Frühjahrsstück eine weitere Gastrolle zu übernehmen. Das Stück musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nieskens war kein KLT-Mitglied, dem KLT aber laut Pieper sehr eng verbunden. Viele Jahrzehnte hat er ohne Unterbrechung die jährlichen Nikolausrouten mit eingeteilt und war selbst als Nikolaus für das KLT am 5. Dezember Jahr für Jahr unterwegs. Legendär an Nikolausabenden seien auch seine unnachahmlichen Aufnahmezeremonien der Neu-Nikoläuse, der neuen Engelchen und der neuen Feuerwehrmänner/-frauen gewesen. Gastspiele gab er bei den KLT-Märchenaufführungen. Beim „Dschungelbuch“ 2000 hatte er seine Paraderolle als Oberst Hathi.

Auch bei der Großen Karnevalsgesellschaft „Narrenschiff“ war Nieskens oft auf der Bühne zu erleben. Als Conferencier führte er durch das närrische Programm bei den Prunksitzungen. Und in seinen Büttenreden betrachtete er das Geschehen in der Stadt mit einem Augenzwinkern aus der Sicht des Karnevalisten.

In der 1368 gegründeten Liebfrauenbruderschaft, der ältesten Bruderschaft Straelens, war Nieskens ebenfalls aktiv. Noch vor wenigen Wochen war er bei der Spendenübergabe an die Initiative „Hand in Hand“ dabei.