Der Volksbank an der Niers immer innig verbunden Trauer um Heinz „Bubi“ Aengenheyster

1970 begann für die Genossenschaftsbanken die erste größere Fusionswelle. Issum schloss sich mit Sevelen und Kapellen zusammen, ein Jahr später kamen die Banken von Hartefeld und Veert dazu. Und der sehr durchsetzungsfähige „Bubi“ Aengenheyster setzte durch, dass Geldern – bis dahin ohne Volksbank - zum neuen Zentralstandort wurde. Was in Issum nicht allen gefiel. Zunächst war die neue Volksbank Geldern am Nordwall zu finden, später ging es in den Neubau an der Issumer Straße, in dem heute noch die Gelderner Filiale untergebracht ist.