Trauer in Kapellen Dr. Udo Oerding ist gestorben

Vater von fünf Kindern. Pfadfinder. Heimatforscher. Landarzt. Ein Typ vom alten Schlag. Pfeifenraucher. Jeder in Kapellen kannte ihn oder hat Geschichten über ihn gehört. Und er kannte die Kapellener, hat sie behandelt in seiner Praxis, die inzwischen von seinem Sohn Matthias geleitet wird. 1980 zog der Allgemeinmediziner von Münster in die Ortschaft am Niederrhein, und sofort war eine Verbundenheit vorhanden. Zwei Jahre später gründete er mit ein paar anderen Interessierten die Heimatfreunde Kapellen und erforschte mehr als 40 Jahre lang die Geschichte des Dorfes. Rund 50 Bücher hat er über Kapellen an der Fleuth veröffentlicht. Zuletzt erschien eine Publikation über die Altäre von St. Georg. 2020 wurden die Heimatfreunde für ihren Einsatz mit dem Heimatpreis der Stadt Geldern geehrt.