Stallbrand in Kerken : Peta erstattet Anzeige wegen toter Schweine in Kerken

Peta erstattet Anzeige wegen toter Schweine in Kerken

Stallbrand in Kerken

Bei dem Stallbrand an der Obereyller Straße in Kerken sind 100 Sauen verendet. Foto: Schulmann

Kerken Nachdem bei einem Stallbrand rund 100 Schweine ums Leben kamen, geht die Tierrechtsorganisation nun gegen die Verantwortlichen vor. Vermutet wird, dass die Brandschutzmaßnahmen unzureichend waren.

Vergangene Woche Montag sind bei einem Brand eines Bauernhofs im Kerkener Ortsteil Eyll 100 Sauen verendet (wir berichten). Die Brandursache ist noch unklar. Nun hat Peta bei der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstattet. „Jährlich sterben Zehntausende Tiere bei Stallbränden, weil die gesetzlichen Vorgaben unzureichend sind“, erklärt die Tierrechtsorganisation in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: Aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen wurde möglicherweise billigend in Kauf genommen, dass die Schweine qualvoll ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen.

„Landwirtinnen und Landwirte züchten diese unschuldigen Lebewesen schließlich überhaupt erst in eine leidverursachende Umgebung hinein. Doch um die Tiere vor dem Verbrennen zu schützen und auch den Schaden für die Landwirte möglichst gering zu halten, ist auch die Politik gefragt, gesetzliche Regelungen zu verschärfen“, teilt Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Petas Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie, mit. „Alle Menschen können etwas gegen solch schreckliche Vorfälle tun. Denn würden alle vegan leben, wäre das nicht passiert.“

Peta kritisiert nun schon zum wiederholten Mal die bestehenden Brandschutzverordnungen, da ein Schutz der Tiere so gut wie nicht geregelt sei. Zudem würden in der Praxis meist selbst diese unzureichenden Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt. Durch eine kritische Lage der Löschwasserversorgung käme es bei derartigen Bränden häufiger zu Zeitverzögerungen, die die Rettung der Tiere verhindern, heißt es. Noch ist zu ermitteln, ob dies auch in Kerken der Fall gewesen sei.