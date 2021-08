Torsten Sträter im Waldfreibad Walbeck : Kein Programm ist auch ein Programm

Walbeck Auf der Bühne des Waldfreibads Walbeck unterhielt Comedian Torsten Sträter an zwei Tagen drei Stunden lang 1000 Zuhörer. Beide Veranstaltungen waren ausverkauft.

Sein Thema war, dass er nicht zum Thema fand. Und das machte er drei Stunden lang kunstvoll und unterhaltsam für 1000 Zuschauer, die es sich auf mitgebrachten Decken bequem gemacht hatten. „Comedy auf der Liegewiese“ hieß es im Waldfreibad Walbeck, zu Gast war Torsten Sträter, Vorleser, Schriftsteller, Slam-Poet und Kabarettist. Er las nicht seine sorgfältig geschriebenen Geschichten, sondern sprach frei. „Ich weiß, was Sie lustig finden, genau das, was ich auch lustig finde“, war er sich sicher. Und so ließ er sich treiben von Worten und Erlebnissen, in denen sich die meisten Gäste wiedererkannten.

Kein Programm, das war das Programm. Er fühlte sich sichtlich wohl und sagte: „Ich muss nicht wegfahren, das hier ist mein Urlaub. Es ist schön bei euch.“ Applaus. Es wurde viel gelacht und der Meister der Sprachwitze steuerte sein Schiff sicher von einer angefangenen Geschichte zur anderen. Seine Spezialität: den Worten neue Bedeutung geben. Das Wort „jedoch“ zum Beispiel klinge wie ein hehrer Name aus dem Alten Testament. „Jedoch sprach zu Abel“, sagte er mit seiner unnachahmlichen Theatralik in der Stimme, die nie ohne Augenzwinkern auskommt. Er ließ große Bilder entstehen wie auch mit dem Wort „Götterspeise“, das zu einer ehrfurchtsgebietenden Szene auf Walhalla geriet. Nach der Pause war es dunkel, was dem Comedian besser gefiel. „In der zweiten Hälfte bin ich immer besser, weil es um nichts mehr geht.“ Er sei sehr gelöst, in der ersten Hälfte habe er nur vorbereitet, nun aber erzähle er „unfassbaren Bullshit“. Und das begeisterte die Zuhörer auf der Wiese, Lachen ist eben gesund, macht glücklich, wenn es auch nur kleine Alltagsgeschichten sind, vorgetragen mit einer wirkungsvollen Stimme. Sein 18jähriger Sohn, der im Programm eigentlich nicht erwähnt werden möchte, wolle „Influencer“ werden, das sei „Arbeit“. Der Sohn spreche sehr gut Englisch, besser als der Vater, der „afraid“ mit „ein Fred“ übersetzt oder „Who knows“ mit „Wer Nase“. Wie er am Anfang nicht zum Thema fand, suchte er auch lange nach dem besten Schluss. „Mir fällt was ein, dann gefriere ich, ich denke unstrukturiert“, war seine Erklärung, viel Lachen und Applaus die Antwort, denn: Sind wir nicht alle irgendwann so? Und Sträter kam galant zum Ende: „Es war schön hier, meine Batterie ist jetzt wieder geladen, ich danke Euch.“