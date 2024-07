Olympische Spiele in Paris Super-Platzierung für Bogenschützin Michelle Kroppen

Für die hieß es dann auch am Donnerstag schon: mitfiebern. Das Daumendrücken hat sich auf jeden Fall gelohnt. Michelle Kroppen gelangte in der Qualifikationsphase unter die Top Ten. Sie belegte bei den Frauen Platz sieben. Ihre Team-Kollegin Katharina Bauer landete auf Platz 27, Charline Schwarz vom deutschen Team auf Platz 45. Die Qualifikationsrunde entscheidet darüber, gegen wen die Bogenschützinnen in der K.o.-Runde antreten müssen. Das Verfahren ist folgendermaßen: Die Erstplatzierte tritt gegen die Letztplatzierte an, da es 64 Plätze gab, also gegen Platz 64. Die Zweitplatzierte tritt gegen Platz 63 an und immer so weiter. Das bedeutet, dass Michelle Kroppen im Einzel der Frauen gegen Giorgia Cesarini aus San Marino antritt, aktuell Platz 58. Die deutschen Bogenschützinnen treten im Einzel an und im Mannschaftswettbewerb. Den gibt es sowohl unterteilt in Männer und Frauen und als Mixed. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 (wegen Corona wurden die um ein Jahr verlegt) holte Michelle Kroppen im Frauen-Team Bronze. Bei der Weltmeisterschaft 2023 in Berlin gewann die deutsche Frauen-Mannschaft der Bogenschützinnen Gold. Sie spielen also ganz oben mit. Nach der Qualifikationsrunde geht es am kommenden Sonntag bereits weiter für Michelle Kroppen. Das Frauen-Team tritt im Achtelfinale gegen Großbritannien an. Die Damen-Einzel-Wettbewerbe sind am 30. Juli und 1. August.