Neue Wohnungen im Zentrum Alter Hof soll Wohnraum in Sevelen bieten

Das Haus atmet Geschichte. Robert Kuytz weiß im Kopf schon genau, wie der Hof in Sevelen, zu dem auch das Haupthaus aus dem Jahr 1849 gehört, einmal aussehen soll. In dem Haupthaus hat sein Vater Wilhelm „Juno“ Kuytz bis zum Schluss gelebt. Ein echtes Sevelener Urgestein. „Enne guje ziervelsche Jong, dän op sin Art und Wies to gut für dies Welt wor“ steht in seiner Todesanzeige vom August 2022. Wer das alte Haus betritt, vor dem ein prächtiger Walnussbaum steht, der hat den Eindruck, dass die Zeit stehen geblieben ist. Schwere Holzmöbel und getöpferte Teller erinnern an eine Zeit, als der Hof noch landwirtschaftlicher Betrieb war. „In den 80ern war hier eine Bullenmast und die Wiesen hinter dem Hof gingen noch bis zum Burgweg“, sagt Robert Kuytz und zeigt auf die ehemaligen Stallungen, die in den 90ern für die Gemeinde zum Jugendheim umgebaut wurden.