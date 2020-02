Benefizaktion in Geldern : Ostereier-Aktion für guten Zweck beginnt

Ingrid Stermann vom Verein „Engel gibt es überall“ (M.) und ihr Team hoffen auf möglichst viele Käufer für die Eier. Foto: Martin Valk. Foto: Martin Valk

Geldern Um Kinder und Jugendliche zu unterstützen, startet der Verein „Engel gibt es überall“ wieder eine Tombola in Geldern.

„Gemeinsam allem gewachsen“ – das ist der Slogan der jährlichen Ostereieraktion. Gegründet von dem Verein „Engel gibt es überall“, ist das Konzept eine große Tombola, deren Erlös zur Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen genutzt wird.

Das Prinzip ist einfach: Die jedes Jahr neu gestalteten Eier werden verkauft und beinhalten jeweils einen Einkaufswagenchip. Dazu erhält man eine individuelle Los-Nummer, und mit etwas Glück erhält man einen von 600 Gewinnen. Mit rund 40 Sponsoren, unter anderem der Sparkasse, hat dieses 2017 noch kleine Projekt schnell an Größe gewonnen, und so werden nicht nur Konzertkarten, sondern auch unter anderem ein Wochenende in einem 4,5-Sterne-Hotel verlost.

„Wir sind 2017 noch mit 3000 Eiern gestartet. Nun sind es schon 6000“, erklärt die Vorsitzende Ingrid Stermann. Ihr Ziel ist es, Kindern mit besonderen Talenten, die privat finanziell nicht unterstützt werden können, zu helfen und die Kosten für den Unterricht, das Instrument und die Kleidung zu übernehmen. Und ihr Plan geht auf.

„Immer mehr Firmen und Unternehmen kaufen unsere Eier, ob als Kundengeschenk oder für sich selber“, so Stermann. Denn nicht nur die Gewinne sind anziehend. Die Eier sind in vielen verschiedenen Designs zu erwerben und machen sich als Deko oder als Geschenk gut. Auch der Inhalt ist im Alltag gut zu gebrauchen. „Wir hatten damals nur so große Chips, auf denen die Los-Nummer draufstand, bis uns die Idee mit den Einkaufswagen-Chips kam“, erzählt die Vorsitzende. „So gewinnt jeder Käufer zumindest ein praktisches Gadget, und kein Plastik wird verschwendet.“