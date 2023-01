Party des Löschzugs Straelen Tolle Stimmung bei „Blaulicht-Nacht“ in Straelen

An der Ex-Bar konnten sich die Gäste mit leckeren Drinks eindecken. Zu jedem „Extail“ gab es bunte Knicklichter, aus denen sich die Gäste Körperschmuck bastelten. „Wir hatten ein tolles Publikum mit einer super Stimmung und sind begeistert, dass Alt und Jung auf der Blaulicht-Nacht zusammen mit uns feierten und durch die Nacht tanzten. Wenn man so ein tolles Feedback bekommt, ist das eigentlich der schönste Lohn für all die Arbeit, die wir in unsere Blaulicht-Nacht investieren“, meinte Marco Peters vom Organisations-Team.