Treffen der Fans in Geldern-Pont : Tickets für die Tolkien-Tage 2023 sind heiß begehrt

Treffen der Fans in Geldern-Pont

Pont Mehr als 2000 Tickets sind bereits verkauft. Auch für nächstes Jahr versprechen die Organisatoren wieder ein buntes Mittelerde: mit Vorträgen, Lesungen, vielen Lagergruppen, Live-Musik und zahlreichen Informationen rund um den britischen Erfolgsautor.

Die Vorfreude auf die 13. Tolkien-Tage vom 2. bis 4. Juni 2023 in Pont ist riesig. Bereits im ersten Monat nach der diesjährigen Veranstaltung waren schon mehr als 2000 Tickets verkauft. Für das Gesamtwochenende inklusive der Filmvorführung am Freitag sind nur noch 250 Karten übrig. Europas größtes Fantreffen zu Der Herr der Ringe, Der Hobbit und weiteren Werken von J.R.R. Tolkien wird wohl auch im nächsten Jahr zu einem Publikumsmagnet werden.

Anfang September steht der Serienstart von „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ auf Amazon Prime an. Doch auch ohne diese zusätzliche Aufmerksamkeit erfreuen sich die Werke Tolkiens stetiger Beliebtheit, wie sich am Erfolg der Tolkien-Tage zeigt.

Schon jetzt haben alle Gruppen und Händler aus diesem Jahr ihr Kommen fürs nächste Jahr angekündigt, und auch die Bewerbungsphase für neue Teilnehmer und Helfer soll bald starten. Die regelmäßigen Treffen des Tolkien Stammtischs Linker Niederrhein am dritten Freitag im Monat sind so gut besucht wie nie, und viele der Ehrenamtlichen sind bereits in Gedanken bei neuen Attraktionen für das kommende Jahr.