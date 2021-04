Fantasy-Veranstaltung in Geldern : Pont: Pop-up-Jahrmarkt ersetzt Tolkien-Tage

Fantasy-Veranstaltung in Geldern

Pont Das Organsationsteam hat sich wegen der Corona-Beschränkungen eine andere Veranstaltungsform für die Fans von Mittelerde einfallen lassen.

Mittelerde, so wie Fans sie kennen, wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ihren Zauber nicht entfalten können. Knapp 4000 Tickets sind bislang im Vorverkauf für die Tolkien-Tage 2021 bestellt worden. Eine Veranstaltung in dieser Größe ist nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung NRW jedoch nicht durchführbar, denn diese untersagt bis zum 31. Mai 2021 alle großen Festveranstaltungen. Daher verschieben sich die regulären Tolkien-Tage auf den Zeitraum vom 10. bis 12. Juni 2022. Alle Tickets aus 2019 und 2020 behalten ihre Gültigkeit.