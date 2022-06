Tolkien Tage in Pont beginnen am Freitag : Zauberer, Orks und Hobbits erleben

Zauberern und anderen Wesen aus der Welt des „Herrn der Ringe“ kann man bei den Tolkien Tagen begegnen. Foto: Norbert Prümen

Geldern-Pont Die Tolkien-Tage in Pont laden zu einer Reise nach Mittelerde ein. Besonders an die Kinder wurde in diesem Jahr beim Programm gedacht.

Mittelerde liegt am Niederrhein. Genauer gesagt in Pont. Dort sind Elben und Hobbits, Zauberer und Orks zuhause. Und einmal im Jahr empfangen sie Gäste: die Tolkien Tage sind Europas größtes Fantreffen zu „Der Herr der Ringe“ und den Werken von J.R.R. Tolkien. Das große Festival startet am Freitag mit einem Open-Air-Kino auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand. Gezeigt wird „Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“. Doch nicht jeder kann einfach so dabei sein: Nur wer ein Ticket hat, wird auch auf das große Gelände Eichental in Pont gelassen. Spontanbesucher kommen an den Orks am Eingangstor nicht vorbei. Die gute Nachricht: Auch wenn sich ein neuer Besucherrekord anbahnt, gibt es derzeit noch Eintrittskarten für Sonntag, 12. Juni. Freitag und Samstag, 10. und 11. Juni, sind bereits ausverkauft.

Auf den Tolkien-Tagen wird den Gästen Unterhaltsames, Informatives und Wissenschaftliches, mit Vorträgen, Lesungen, Workshops, Bogenschießen, lebendiger Darstellung des Lebens in Mittelerde, Spielen, Ausstellungen, großem Markttreiben, Livemusik und zahlreichen Informationen zu dem britischen Erfolgsautor J.R.R. Tolkien, geboten. 20 Lagergruppen entführen die Besuchenden nach Mittelerde und mehr als 80 Verkaufsstände, Kunstschaffende und Ausstellende sorgen für ein reges Markttreiben. So bietet der Tolkien Tag ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Besonders an die Kinder wurde in diesem Jahr gedacht: So konnte eine Hüpfburg angeschafft werden, die dem Haus des Herrn Glück aus dem gleichnamigen Bilderbuch von J.R.R. Tolkien nachempfunden ist. Mit Illustrationen der Künstlerin Jasmina Kieslich ergibt sich so ein neuer Themenbereich zu diesem kleineren und weniger bekannten Werk des britischen Autors. In einem weiteren Bereich können Kinder und Erwachsene Tolkiens kleineren Werken lauschen, die von dem Geschichtenweber Tandaniel frei vorgetragen werden. Nach der Geschichte „Schmied von Großholzingen“, in der es um einen großen Kuchen und das Elbenland geht, können die Kinder wie im Buch in einem großen (hölzernen) Kuchen einen Elbenstern finden. Mit diesem auf der Stirn kann man ins Elbenland reisen und die Elben sehen. Die Knappenschule bildet junge Hobbits zu Knappen von Gondor aus.

Ein umfassendes Gastronomieangebot mit vielen Spezialitäten aus allen Ecken Mittelerdes, so wie regionalen Getränke, Bier- und Metspezialitäten sorgen für Freimarktstimmung wie im Auenland.

Die große Veranstaltung zu „Der Herr der Ringe“ und Mittelerde wird jedes Jahr komplett ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Der gesamte Erlös wird in die nächste Veranstaltung investiert.